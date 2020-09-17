Türkiye, FIFA sıralamasında 32'nciliğe geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında eylül ayında 32'nciliğe geriledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Türkiye, FIFA sıralamasında 32'nciliğe geriledi
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17 Eylül 2020 13:51
FIFA'nın internet sitesinde eylül ayı dünya sıralaması açıklandı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 yenilen ve Sırbistan ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, puanını 1485'e düşürdü ve 3 basamak gerileyerek 32. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, 2 basamak çıkan Portekiz 5'inci, 1 basamak yükselen İspanya 7. oldu. İki basamak düşen Hırvatistan 8. ve 1 basamak gerileyen Uruguay da 6. sırada yer aldı.

Son puan hesaplamasından bu yana hiçbir karşılaşmaya çıkmayan İran; Türkiye, Sırbistan ve Slovakya'nın puan kaybetmesi üzerine 3 sıra yükselerek 30. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

 Sıra Takım  Puan  Değişim 
 1  Belçika  1773      -
 2   Fransa   1744       -
 3  Brezilya  1712      -
 4  İnigltere  1664       -
 5  Portekiz  1653     +2
 6  Uruguay  1645      -1
 7  İspanya  1642     +1
 8  Hırvatistan   1628      -2
 9  Arjantin  1623      -
 10  Kolombiya   1622       -


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