Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın dördüncü ayağı tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonunca Kayseri'de düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın dördüncü ayağı gerçekleşti.



Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Yeşilhisar ilçesinde bulunan birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı Vadisi'nde oluşturulan parkurda organize edilen şampiyonaya farklı klasmanlarda sporcular katıldı.



Şampiyonanın son gününde sporcular, Enduro GP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, veteran ve kadınlar kategorilerinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve S3 (iki çeker) sınıflarında mücadele etti.



Soğanlı yarışları sonucunda EnduroGP ve E3'te Bayram Uysal, E1'de İslam Yıldız, E2'de İzzet Kazdal, EB'de Ömer Bulduk, EC'de Aykut Kızıltan, gençlerde Mert Koç, veteranlarda Ali Baydas, kadınlarda Nazlıcan Aydın, ATV GP'de Osman Fırat, S1'de Haktan Özkul, S2'de Emre Can Uzlaş ve S3'te Halil Yatgın birinci oldular.



Kulüpler sıralamasında ise Enduro İstanbul Spor Kulübü birinciliği elde etti.



Dereceye giren sporculara törenle madalya ve kupaları verildi.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ