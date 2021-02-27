Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar koronavirüse yakalandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavisine hastanede devam edileceği belirtildi.



Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kovid-19 semptomları görülmesi üzerine yaptırdığı testi pozitif çıkan federasyon başkanımız Prof. Dr. Ersan Başar evinde tedaviye alınmıştır. Ancak Başar'ın ateşinin düşmemesi ve rahatsızlığının artması nedeniyle tedbir amaçlı olarak tedavisine SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecektir. Kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



