Türkiye Bocce 1. Ligi'nde 1. etap müsabakaları tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Bocce 1. Ligi 1. etap müsabakaları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Bocce 1. Ligi'nde 1. etap müsabakaları tamamlandı
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24 Aralık 2023 18:56
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce 1. Ligi 1. etap müsabakaları, sona erdi.

Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda 21 Aralık'ta başlayan organizasyona 16 takım katıldı.

Raffa müsabakalarının yapıldığı ilk etabı Bingöl Belediyesi Yaşamspor Kulübü birinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor ikinci, Kahramankazan Belediyespor üçüncü sırada tamamladı.

Müsabakaları izleyen Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı. Türkiye'de boccenin her geçen yıl yaygınlaştığını aktaran Kapsız, şöyle dedi:

"Federasyon başkanımız Prof. Dr. Mutlu Türkmen, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız ve hakemlerimizle güzel bir uyum yakaladık ve bu uyum da beraberinde bize başarıyı getirdi. Artık dünya ve Avrupa şampiyonalarından madalyasız dönmüyoruz. Bocce sporunda Türkiye dünyadaki ağırlığını göstermeye başladı. Bu bize yetmez tabii biz zirvede yer almak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için da daha fazla tesise ihtiyacımız var."

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