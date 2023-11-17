Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 11'inci hafta maçları oynanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:



17 Kasım Cuma (Bugün):



19.00 Galatasaray Ekmas-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)



18 Kasım Cumartesi (Yarın):



13.00 Reeder Samsunspor-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Dağıstanlı)



15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)



18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)



19 Kasım Pazar:



15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)



18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Muradiye)



20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)



20 Kasım Pazartesi:



19.00 Pınar Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



KADINLAR SÜPER LİGİ



18 Kasım Cumartesi (Yarın):



15.30 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara)



19 Kasım Pazar:



14.00 ÇBK Mersin-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)



14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İlkem Yapı Tarsusspor (Hatay Merkez)



15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ahmet Cömert)



16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Beşiktaş (Şehit Polis Recep Topaloğlu)



16.30 Fenerbahçe Alagöz Holding-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Metro Enerji)



17.00 Bursa Uludağ Basketbol-Emlak Konut (TOFAŞ)





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