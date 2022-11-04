Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde, Büyük Taarruz'un şifreli telgrafları da yer alıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kapılarını açan "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nde, Büyük Taarruz'un planlarının yapıldığı Akşehir'deki futbol maçı sırasında çekilen şifreli telgraflar dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün açılan sergide, Osmanlı arşivlerindeki futbola dair ilk yazılı belge olan Kadıköy Kuşdili Çayırı'nda İngiliz gençlerin oynadığı top oyunu hakkında gereken tahkikatın yapılacağını anlatan 23 Kasım 1890 tarihli tutanaktan dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı'nın 10 Ekim'de kaldırdığı kupaya kadar yüzlerce eser yer alıyor.



Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında ordu komutanlarıyla Büyük Taarruz'u planlamak için göstermelik olarak düzenlediği futbol maçına ilişkin "Akşehir Belgeleri", serginin en ilgi çekici bölümlerinden birini oluşturuyor. 1922'de Akşehir'de yapılan, Mustafa Kemal ve ordu komutanlarının izlediği futbol müsabakasında çekilen şifreli telgrafların belgeleri, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İETT Futbol Takımı ve Erok Spor'da futbol oynadığı yıllara ait fotoğraflar ve gazete kupürleri ile siyasetçi olduğu dönemde yer aldığı dostluk maçlarında kullandığı futbol malzemeleri de sergilenen eserler arasında bulunuyor.



Birleşik Krallık işgal kuvvetleri komutanı General Charles Harington'ın 1923'te İstanbul'dan ayrılırken kendi adına düzenlediği turnuvada Fenerbahçe'nin işgal kuvvetleri takımını yenerek kazandığı General Harington Kupası, serginin ilgi çeken parçaları arasında yer alıyor.



Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası ve Süper Kupa ile FIFA 2002 Dünya Kupasında 3'üncü olan A Milli Futbol Takımı'nın kazandığı kupanın bulunduğu sergide Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 3 Mayıs 1972'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Santos maçı sonrası imzaladığı Fenerbahçe Başkanı Faruk Ilgaz ile çekilen fotoğrafı, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş'in sporculuk ve teknik direktörlük dönemlerine ait materyaller de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.



Beşiktaş'ın efsane kaptanlarından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten'in 1947'de kazandığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Mükafatı ve kaldırdığı Başbakanlık Kupası, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'nin 103 gollük tarihi rekor ile şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda giydiği forma, Tanju Çolak'ın 1985-1986 sezonunda 33 gol atarak kazandığı "Avrupa Bronz Ayakkabı" ödülü ve 1987-1988 sezonunda 39 gol atarak kazandığı "France Football" dergisinin altın ayakkabısı da sergileniyor.



A Milli Futbol Takımı'nın 5 Haziran 2004'te oynadığı dostluk maçında sahaya çıkan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in forma, şort ve kramponu, Barselona'nın 27 Mayıs 2017'de Alaves'i 3-1 yendiği maçta görev alan Arda Turan'ın forması, Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın forması, kramponu ve koltuk değnekleri de sergide yer alıyor.



Sergi, 3 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ziyarete açık olacak.



