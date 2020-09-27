Tümer Metin: 'Herkes %51 G.Saray diyordu'

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 eşitlik ile sona eren maçı Tümer Metin değerlendirdi.



F.BAHÇE ORTA SAHASI DAHA İYİYDİ



Fenerbahçe'nin orta sahası, Galatasaray'a galip geldi. Hem defansif olarak, hem de topu tutma anlamında galip geldi. Galatasaray'ın ileri uçtaki ayakları eriyip gittiler.



HERKES %51 G.SARAY DİYORDU



Üretim anlamında Fenerbahçe'de negatif olarak yazabileceğimiz çok şey var ama maç önüne dönelim, Galatasaray'ın 4 maçlık gelişimi, Avrupa dahil, herkes için yüzde 51 Galatasaray'a veriyordu. Biz de Galatasaray'ın oyununu biliyoruz diyorduk.



TAYLAN, FEGHOULI KAYBOLDU



Son 2 haftanın yıldızı Taylan ilk yarıda kayboldu, Feghouli kayboldu. Arda çizgiye basınca atak devamlılığı kayboldu Galatasaray. Fenerbahçe topu kazandığında pasif olan bir Galatasaray izledik. Basmak istediler ama tecrübeli Sosa bir pasla çıktı, yetenek Gustavo bir pasla çıktı.



SADECE BELİRLİ BÖLÜMLER VAR



2. yarıda iki takım da bir durdu, o durma son yıllara sirayet eden bir şey. Hoca da buradan heybeye bir şey atar ama iki takımı da düşününce oyunun belli yerlerini iyi oynadıkları bölümler var.



