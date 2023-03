Tuğba Danışmaz, 15 yıllık emeğini '10 saniye'ye sığdırdı

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya elde eden Tuğba Danışmaz, "15 yıldır bu işi yapıyorum. Düşünsenize yarışmam ortalama 10 saniye sürüyor. O 10 saniyede her şey değişebiliyor. 10 saniye kimi zaman şampiyonluğu kimi zaman büyük kayıpları barındırıyor. Bu sefer şampiyonluğu barındırdı." dedi.



Milli sporcu Tuğba Danışmaz ve antrenörü Cahit Yüksel, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.



Tuğba Danışmaz, kendisini geliştirmek için sürekli çalıştığını, başarı grafiğini yükselterek devam ettirmek istediğini söyledi.



İstanbul'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya elde ettiğini anımsatan Tuğba, şöyle devam etti:



"Ankara'ya döndüğümde ailem çok mutlu ve heyecanlıydı. Karşılaştığımız anda ağladılar. Beni tebrik etmek yerine bana teşekkür ettiler. Hem kendim hem ülkemiz hem de iyi bir yerlerde olabilmek için hiçbir zaman pes etmedim. Deprem nedeniyle şimdi zor zamanlardan geçiyoruz. Bizim için kötü bir süreçti. Aslında biz 'devam etsek mi etmesek mi?' diye düşünürken bir anda kendimize şunu söyledik, 'İnsanların yüzünü güldürebiliriz, onların acılarını belki dindirebiliriz. Bence bunun için devam edebiliriz' diye düşünerek yola devam ettik."



Atletizm dışında başka bir sporla ilgilenmediğini anlatan Tuğba, "İlk önce uzun atlama branşıyla ilgilendim. Eski antrenörüm bu branşta başarılı olacağımı düşünüyordu. Şimdi yeniden spora başlasam yine üç adım atlama sporcusu olurdum. Bu branşı çok seviyorum. Umarım başarılarım devam eder. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Düşünsenize yarışmam ortalama 10 saniye sürüyor. O 10 saniyede her şey değişebiliyor. 10 saniye kimi zaman şampiyonluğu kimi zaman büyük kayıpları barındırıyor. Bu sefer şampiyonluğu barındırdı. Yıllarca o 10 saniyelik süreç için çalışıyorsunuz. İyi değerlendirmek de her zaman sizin elinizde." diye konuştu.



"Çalıştık, inandık ve başardık"



İlerleyen yıllardaki hedeflerinden bahseden Tuğba Danışmaz, "Beklentiler bazen insanı strese ve sıkıntıya sokar. Biz onlara çok aldırış etmeden yolumuza devam edeceğiz. Biraz gerçekçi olursak, olimpiyat şampiyonu olmayı çok isterim ama öncelikli hedefimiz oralara gitmek. Olimpiyatlarda kendimizi göstermek. Öncelikli hedefimiz olimpiyatlarda final yarışmak." ifadelerine yer verdi.



Yarış öncesi ve anında kendisini destekleyen, yarış sonrası da güzel sözlerle kendisini mutlu hissettiren herkese teşekkür eden Tuğba, şunları kaydetti:



"Altın madalya kazandıktan sonra tebrikten çok teşekkür mesajı aldım. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bu duyguyu tatmak isteyen herkes umarım amacına ulaşır. Çalıştık, inandık ve başardık. Bu işin temeli çalışmak. Çalışmadan, emek vermeden olmuyor. Biz yılın neredeyse 11 ayı kamptayız. Ailemizden, sevdiklerimizden, arkadaşlarımızdan, okulumuzdan her şeyden uzağız. Normal bir birey gibi özel hayatımız, yaşantımız yok. Her şey daha önce dediğim gibi 10 saniye sonundaki mutluluk için. Bu duyguyu yaşamak umarım isteyen, emek veren herkese nasip olur."



Başarılarıyla kız çocuklarına örnek olduğunu belirten Tuğba, "Ben de bu işe başlamadan önce Ayşegül Baklacı idolümdü. Eski bir üç adım atlama sporcusu. O bana nasıl örnek olduysa, 'ben de onun gibi birisi olabileceğim' dediysem benim için de aynısını düşünenler vardır." diye konuştu.



Atletizm Milli Takım Antrenörü Yüksel: "Bizim hayalimizde hep altın madalya vardı"



Atletizm Milli Takım Antrenörü Cahit Yüksel de uzun zamandır antrenör olarak görev yaptığını, planlı ve programlı çalışmanın yanı sıra bilimden de faydalandıklarını dile getirdi.



Tuğba Danışmaz ile beş yıl önce çalışmaya başladıklarını anımsatan Yüksel, "Beş yıllık süreç içerisinde neyi nasıl yapacağımızı, nerede bir patlama yapacağımızı, nerede güzel dereceler yapacağımızı hepsini tek tek planlayarak bugünlere geldik. Tuğba'nın bu dereceyi yapacağı daha önceden belliydi. Bir beklentimiz vardı çünkü antrenmandaki derecelerini biliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.



Yüksel, 2019'dan bu yana Tuğba'nın performansının yükselişte olduğuna ve Avrupa Atletizm Salon Şampiyonası'nda madalya almayı planlayarak çalıştıklarına dikkati çekerek, "Biz, sindire sindire, doğruları yapmaya çalışarak, yanlışlarımızı düzelterek ve hep bir sonrasını planlayarak bugünlere geldik. Tuğba ve ben, bir madalya çıkaracağımızı ve bunun en üst basamak olacağını planlamıştık. Evet, hep temkinli konuştuk, 'önce final' dedik ancak bizim hayalimizde hep altın madalya vardı." ifadelerini kullandı.



"Şampiyon bir sporcu olarak davranıp, şampiyon gibi hareket etmemiz lazım"



Tuğba Danışmaz'ın kariyerinin yeni başladığını vurgulayan Yüksel, şunları söyledi:



"Şampiyon bir sporcu olarak davranıp, şampiyon gibi hareket etmemiz lazım. Antrenmanlarımızı da daha önce yaptığımız gibi belirli disiplin ve prensipler çerçevesinde yapmamız lazım. Teknik açıdan tabii ki eksiklerimiz ve hatalarımız var. Bu hatalardan ders çıkarmamız, yarışma sırasındaki analizlerimizi yapmamız, daha iyiyi nasıl yapabilirizi planlamamız lazım."



Cahit Yüksel, Tuğba'yla ilk tanıştığında kendisine, "Ben bu işi yapmak istiyorum. Ya bu işi yapacağım ya da bırakıp gideceğim." dediğini anlatarak, "Bir aylık antrenmanla Tuğba'nın bu branşa yetenekli olduğunu gözlemledik. Hep üzerine koyarak gittiğimiz için o gelişmeyi sindire sindire yapmamız gerekiyordu. Tuğba yarışmacı biri. Antrenmanda 14 metre üzerinde dereceler atlamadık ama yarışmaya çıktığı anda 'ben buradayım, ben buradayım, hangi organizasyon olursa olsun en iyisini yapmaya çalışacağım' der. Tuğba, kavgacı ve güçlü iradesi olan bir sporcudur." değerlendirmesinde bulundu.



Tuğba Danışmaz'a her zaman destek veren ENKA Spor Kulübüne teşekkür eden Yüksel, ayrıca sporcuların daha iyi hareket etmesi, organizasyonlara daha rahat hazırlanabilmesi için sponsor desteklerinin de önemli olduğunu sözlerine ekledi.





