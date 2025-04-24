New Orleans Pelicans, ön büro yapılanmasında önemli bir değişikliğe giderek, tecrübeli yönetici Troy Weaver'ı genel menajerlik görevine getirdi. Weaver, yeni görevinde doğrudan Joe Dumars'a bağlı olarak çalışacak.



Weaver, son olarak Washington Wizards'ta danışmanlık yaparken, dört yıl boyunca Detroit Pistons'ta genel menajerlik görevini üstlenmiş ve genç yetenekler üzerine kurulu bir yeniden yapılanma sürecine liderlik etmişti. Cade Cunningham ve Jalen Duren gibi isimlerin draft edilmesinde etkin rol oynamıştı.



Daha da öncesinde, Oklahoma City Thunder bünyesinde 2008'den 2020'ye kadar çeşitli pozisyonlarda çalışmış; Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden gibi yıldızları barındıran kadronun oluşturulmasında etkili olmuştu.



Bu atama, Pelicans'ın zayıf geçen sezonların ardından, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir kadro kurma hedefiyle deneyimli bir yönetime teslim edildiğini gösteriyor. Weaver–Dumars ortaklığı, organizasyonun gidişatını yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.



