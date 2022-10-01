Trezeguet'den büyük fedakarlık; Tek idmanla maça çıkacak

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet, milli takım dönüşünde tek idmana çıkabilmesine rağmen takımını Kayserispor deplasmanında yalnız bırakmayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trezeguet'den büyük fedakarlık; Tek idmanla maça çıkacak
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01 Ekim 2022 12:59
Trezeguet
Trezeguet
Trabzonspor
Trabzonspor'da milli takımlara giden oyuncular arasında Trabzon'a gelen son isim Trezeguet oldu.

Mısır Milli Takımı ile 2 karşılaşmada da forma giyen yıldız isim, dün gerçekleştirilen son taktik idmanda yer aldı. Başarılı futbolcu, tek antrenmanla Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Milli ara öncesi forma giydiği son 5 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen ve ritmini bulan Trezeguet, hücum hattında Fırtına'nın en önemli kozlarından birisi olacak.

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