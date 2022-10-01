Trezeguet'den büyük fedakarlık; Tek idmanla maça çıkacak

Trabzonspor'da milli takımlara giden oyuncular arasında Trabzon'a gelen son isim Trezeguet oldu.
Mısır Milli Takımı ile 2 karşılaşmada da forma giyen yıldız isim, dün gerçekleştirilen son taktik idmanda yer aldı. Başarılı futbolcu, tek antrenmanla Kayserispor deplasmanına çıkacak.
Milli ara öncesi forma giydiği son 5 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen ve ritmini bulan Trezeguet, hücum hattında Fırtına'nın en önemli kozlarından birisi olacak.
Mısır Milli Takımı ile 2 karşılaşmada da forma giyen yıldız isim, dün gerçekleştirilen son taktik idmanda yer aldı. Başarılı futbolcu, tek antrenmanla Kayserispor deplasmanına çıkacak.
Milli ara öncesi forma giydiği son 5 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen ve ritmini bulan Trezeguet, hücum hattında Fırtına'nın en önemli kozlarından birisi olacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ