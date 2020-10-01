Trabzonspor'un yeni transferi geldi!

Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Bordo - mavililer, Al Ahli'nin 29 yaşındaki hücumcusu Djaniny Tavares ile anlaşmaya vardı.
29 yaşındaki futbolcu, 23:05 civarında İstanbul'a indi ve Trabzon'a doğru yola çıktı.
Cape Verde'li oyuncu, geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıktı, 8 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki futbolcu, 23:05 civarında İstanbul'a indi ve Trabzon'a doğru yola çıktı.
Cape Verde'li oyuncu, geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıktı, 8 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.