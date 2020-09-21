Porto'nun kadrosunda düşünmediği 26 yaşındaki Venezuelalı stoper Yordan Osorio, tercihini Trabzonspor olarak değil Parma olarak belirledi.



A Bola'da yer alan habere göre; Trabzonspor'un transferi için uzun süredir mesai harcadığı Yordon Osorio son kararını verdi. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun kadrosunda düşünmediği ve gönderilecek oyuncular listesine eklediği Osorio, İtalya'ya gitmeyi seçti.



Osorio için Parma'nın teklifinin oyuncuyu daha çok cezbettiği ve Serie A'da oynamak için bu kararı verdiği kaydedildi.



Porto'nun 2018 yazında Tondela'dan 2 milyon euro bonservisle transfer ettiği Osorio, son 2 sezonu Vitoria Guimaraes ve Zenit'te kiralık olarak forma giydi.



