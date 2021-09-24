Trabzonsporlu Vitor Hugo, PFDK'ya sevk edildi

Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. İşte ayrıntılar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu Vitor Hugo, PFDK'ya sevk edildi
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24 Eylül 2021 17:58
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 6. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Süper Lig kulüplerinden Aytemiz Alanyaspor da yeni tip koronavirüs ile ilgili "talimatlara aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ye verildi.

 

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