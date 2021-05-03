Trabzonsporlu Bongonda, Belçika'da şov yapıyor

Trabzonspor'da forma şansı bulamayan ve Teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından gönderilen Bongonda kendini buldu.



Bir dönem Trabzonspor forması giyen Theo Bongonda Türkiye'ye bir türlü alışamamıştı. Belçika'da ise yeniden kendini buldu.



Bongonda bu sezon Genk formasıyla 34 maçta 18 gol, 8 asistle oynuyor. Piyasa değeri 9 milyon euro'ya kadar yükseldi. [Günebakış]



