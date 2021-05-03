Trabzonsporlu Bongonda, Belçika'da şov yapıyor

Trabzonspor'un eski oyuncusu Theo Bongonda, Belçika'da bu sezon Genk formasıyla 26 gole etki etti.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu Bongonda, Belçika'da şov yapıyor
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03 Mayıs 2021 12:37
Trabzonspor'da forma şansı bulamayan ve Teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından gönderilen Bongonda kendini buldu.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Theo Bongonda Türkiye'ye bir türlü alışamamıştı. Belçika'da ise yeniden kendini buldu.

Bongonda bu sezon Genk formasıyla 34 maçta 18 gol, 8 asistle oynuyor. Piyasa değeri 9 milyon euro'ya kadar yükseldi. [Günebakış]



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