Trabzonspor'dan teknik direktör Eddie Newton'a teşekkür

Bordo-mavili kulüp, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı paylaştı.

Haber; AA
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Trabzonspor'dan teknik direktör Eddie Newton'a teşekkür
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01 Kasım 2020 15:31
Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Eddie Newton'a bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Newton'a bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.



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