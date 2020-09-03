Trabzonspor'dan Jens Odgaard için yeni teklif

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Trabzonspor, forvet hattı için girişimlerini sıklaştırdı.



Bordo-mavililer Danimarkalı futbolcu Jens Odgaard için girişimlerini sıklaştırdı.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Fırtına bonservisi Serie A ekiplerinden Sassuolo'da bulunan 21 yaşındaki Jens Odgaard için yeni bir teklif sundu.



SÖRLOTH TAKTİĞİ



Haberde, Trabzonspor'un Jens Odgaard'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Bordo-mavililer gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesine giren Sörloth'u Premier Lig ekiplerinden Cyrstal Palace'dan satın alma opsiyonu ile 2 yıllık kiralamıştı.



