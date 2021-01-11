Trabzonspor'dan Diabate'ye Süper Lig takımı talip oldu

Trabzonspor'un kadroda düşünmediği Diabate'yi Denizlispor almak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Diabate'ye Süper Lig takımı talip oldu
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11 Ocak 2021 11:38
Trabzonspor'da kadro dışı kalan isimlerden biri olan Fousseni Diabate, Denizlispor yolunda. Trabzonspor'da bir türlü kendini gösteremeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Denizlispor oldukça ısrarcı...

Haber 61'in haberine göre; 1.5 milyon Euro bonservis maliyetiyle geldiği Trabzonspor'da bir türlü kendini gösteremeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusunu Denizlispor istiyor.

Bordo-Mavililer, Ege ekibinin oyuncuyla anlaşması halinde, Diabate'yi kiralayacak. Plaza'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nu da gönderecek.



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