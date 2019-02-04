, genç kalecisi'ın hafta sonu oynanacak Galatasaray maçına yetişebilmesi içn seferberlik ilan etti.Ankaragücü maçında sakat sakat oyuna devam eden 22 yaşındaki kalecinin Türkiye Kupası'nda oynanacak Ümraniyespor maçında oynama şansının olmadığı belirtilirken Trabzonspor sağlık ekibi, Galatasaray ile oynanacak kritik maç öncesi Uğurcan'ın karşılaşmaya yetişebilmesi için yoğun şekilde çalışıyor.Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven ise takımın as kalecisi Uğurcan'ın son durumu hakkında şu sözleri kullandı;''Uğurcan Çakır'ın müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirten Yaşar Kibar Güven, ''Kalecimiz Uğurcan'ın bugün çekilen MR'ı sonrası tedavisine başlanmış olup yarın oynayacağımız Ümraniyespor karşılaşmasında dinlendirilecektir. Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin vereceği karar sonrasında netleştirilecektir.''