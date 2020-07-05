Trabzonspor'da Nwakaeme-Ekuban beklentisi

Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle endişe duyulan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın Galatasaray karşısında sahada olması önem taşıyor.



Takımın son 2 sezondur hücumdaki en önemli isimleri olan Nwakaeme ve Ekuban, teknik heyetin de elini rahatlatıyor.



Nwakaeme bu sezon 25 maçta 11 gol 6 asistle beğeni topluyor. Maç başına 2.0 şut denemesi ve 2.9 dripling ortalaması da Nijeryalı yıldızın diğer özellikleri oldu.



Ekuban da 9 gol 7 asistle oynuyor. Maç başına 1.1 şut ortalaması olan Ganalı, 1.6 da dripling ortalamasına sahip durumda.



