Trabzonspor'da koronavirüs vakaları çoğalıyor!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da koronavirüs vakaları çoğalıyor!
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17 Şubat 2021 22:24
Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'da 1 oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bordo - mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır."

TRABZONSPOR'DA VAKA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Trabzonspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı da böylelikle 7'ye yükselmiş oldu.



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