Trabzonspor'da koronavirüs vakaları çoğalıyor!

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'da 1 oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.



Bordo - mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde;



"Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır."



TRABZONSPOR'DA VAKA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ



Trabzonspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı da böylelikle 7'ye yükselmiş oldu.



