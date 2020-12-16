Trabzonspor'da Kasper Junker pazarlığı

Trabzonspor Kasper Junker'in menajeri ile büyük oranda anlaştı. Norveç ekibi Bodo Glimt'in istediği bonservis ücretini indirmesi bekleniyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'da Kasper Junker pazarlığı
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16 Aralık 2020 09:09
Forvet hattındaki problemi çözmek için yoğun bir mesai harcayan Trabzonspor yönetimi Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen Danimarkalı golcü Kasper Junker için düğmeye basmıştı. Teklifi oyuncunun menajeri Christian Bysted Christensen de doğrulamış, "Trabzonspor Kasper Junker'i istiyor. Ciddiler. Ancak başka isteyen Türk takımları da var" açıklamasını yapmıştı. Gelen son bilgilere göre Bordo-Mavili kurmaylar Junker'in menajeriyle büyük oranda anlaşma sağladı. Ancak Bodo Glimt'in 600 bin Euro'ya aldığı 26 yaşında ve 1.86 boyundaki Junker için 1 milyon Euro istedi. Trabzonsporlu yetkilier fiyatı aşağıya çekmek istiyor. Trabzonspor aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Philip Zinckernagel'i de kadrosuna katmayı hedefliyor.

YENI SÖRLOTH OLACAK

Norveç Ligi'nde Bodo Glimt formasıyla 26 gol atıp ve 10 asist yaparak istatistikleri altüst eden Kasper Junker'in Danimarka Milli Takımı'na çağrılması bekleniyor. Junker, forvet hattında Sörloth'un yokluğunu doldurabilecek potansiyele sahip.



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