Trabzonspor'da forvetlerden toplam 5 gol!

Trabzonspor, savunma performansıyla alkış almasına rağmen hücumda ciddi sıkıntı yaşıyor. İşte o tablo...

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Trabzonspor'da forvetlerden toplam 5 gol!
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09 Nisan 2021 09:47
Son 7 lig maçının 2'sini kazanabilen Trabzonspor, savunma performansıyla alkış almasına rağmen hücumda ciddi sıkıntı yaşıyor.

İstatistiklere bakıldığında bu durum net şekilde ortaya çıkıyor. Öyle ki Bordo-Mavili takımın hücumcuları, sezonun ikinci yarısında toplam 5 gol atabildi.

12 haftalık periyotta Ekuban ve Djaniny 2'şer, Nwakaeme ise 1 kez ağları havalandırdı. 10 numara Bakasetas ise tek başına bu 3 isimden daha fazla gol (6) kaydetti.



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