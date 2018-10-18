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Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu'nun tarihi değişti

Trabzonspor Kulübü, 43'üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının tarihinin değiştiğini açıkladı.

Kaynak: DHA
Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu'nun tarihi değişti
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18 Ekim 2018 14:32
Trabzonspor Kulübü, 43'üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının aynı gün takımın Antalyaspor ile maçı olması nedeniyle tarihinin değiştiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübü 43'üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının, 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 13.00'te Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi, Nizamettin Algan Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın ve tüzüğün 48'inci maddesine dayanarak aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir. 43'üncü Olağan Divan Genel Kurul toplantısı 27 Ekim 2018 Cumartesi günü olarak ilan edilmiş, ancak Trabzonsporumuzun aynı gün deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak olması nedeniyle Yönetim Kurulumuzun takdiri ve Divan Başkanlık Kurulu'nun onayıyla 26 Ekim 2018 Cuma gününe alınmıştır" denildi.

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