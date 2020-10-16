Trabzonspor'da aranan stoper tandemi bulundu

Geçen yıldan bu yana en çok eleştiriyi alan stoper tandemi yine değişiyor. Bu kez Hugo-Edgar ikilisini birlikte oynatacak Newton, iskeleti bu isimler üzerine kuracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'da aranan stoper tandemi bulundu
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16 Ekim 2020 12:23
Transfer döneminin son gününde alınan Vitor Hugo ile birlikte kiralıktan geri dönen Edgar, teknik direktör Newton'dan tam not aldı.

Geçtiğimiz sezondan itibaren yoğun şekilde eleştirilen ve bu dönem ilk dört lig maçında bir türlü istikrarın sağlanamadığı stoper tandeminin, bundan sonraki süreçte değişmesi beklenmiyor.

Başakşehir maçıyla birlikte Hugo-Edgar ikilisine görev verecek olan İngiliz hoca, takımın geri kalanını da bu iskelet üzerinden şekillendirecek.

Milli arada kafasındaki ideal 11'i şekillendiren 48 yaşındaki çalıştırıcının, kale ve savunma konusundaki kararlarını net şekilde verdiği ancak orta saha ile hücum hattında ise arayışlarına devam ettiği öğrenildi.



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