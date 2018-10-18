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Trabzonspor'da 10 milyonluk tasarruf!

Trabzonspor'da Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve Olcay'ın sözleşmelerinin TL'ye çevrilmesiyle önemli bir tasarruf sağlanacak.

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'da 10 milyonluk tasarruf!
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18 Ekim 2018 04:20
Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine uygun olarak Türkiye'de çalışan kişilerle Türk Lirası üzerinden anlaşma kanununa uyma kararı almıştı.

Bu doğrultuda Trabzonspor'dan 3 milyon 500 bin Euro alan Burak Yılmaz, 2 milyon 250 bin Euro alan Onur Recep Kıvrak ve 1 milyon 750 bin Euro alan Olcay Şahan ile bu hafta içerisinde 5.2'lik sabit kur üzerinden sözleşme imzalanacak.

Yeni sözleşmelerden sonra Bordo-Mavililer 10 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Ayrıca yönetim, finansal fair-play nedeniyle toplanma kararı aldı.

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