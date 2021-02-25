Süper Lig'de 14.5 milyon Euro ile piyasa değeri en yüksek futbolcu olan Uğurcan Çakır, bu sezon 23 lig maçının 9'unda kalesini gole kapattı.



TESTLERİN MALİYETİ 1.5 MİLYON TL'Yİ AŞTI



Trabzonspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan isimler takıma dönmeye başlarken kulüp de pandemi döneminde takımın az etkilenmesi adına her şeyi yapıyor. Tesislere girişte herkese iki kez ateş ölçümünün yanı sıra HES kodu sorgulaması da uygulanırken, oyuncuların yemek yediği alanlar, spor salonları ve soyunma odaları günde en az 3 kez dezenfekte ediliyor.



Ayrıca 2020 Mart ayından itibaren oyuncuların girdiği test sayısı 80'e ulaştı. Maç öncesi testlerin kulübe maliyetinin 25 bin TL olduğu ve bu yılbaşından itibaren yapılan testlerin toplam bedelinin ise 1 milyon 500 bin TL'yi aştığı ortaya çıktı.