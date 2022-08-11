BARDHI, 14:30'TA TRABZON'DA OLACAK

TRABZONSPOR'A MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, yeni transferi Enis Bardhi'ye kavuşuyor. Bordo-mavililerin yeni transferinin Trabzon'a geliş saati belli oldu.İspanyol ekibi Levante'den kadroya katılacak olan 27 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak saat 14:30'da Trabzon'a iniş yapacak. Trabzonspor futbolcu ve kulübüyle daha önce anlaşma sağlamıştı.Kuzey Makedonyalı futbolcu ile sağlık kontrolleri sonrasında 3 yıllık bir sözleşme yapılması bekleniyor. Trabzonspor bu transfer için 3 milyon euro tutara yakın bir bedel ve bonuslar ödeyecek.Abdullah Avcı'nın çok istediği isimlerden biri olan, asıl mevkisi 10 numara olmasının yanı sıra, sol kanatta ve orta sahada da forma giyebilen Enis Bardhi, geçtiğimiz sezon Levante'de çıktığı 32 maçta 3 gol, 3 asist üretmişti.