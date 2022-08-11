Trabzonspor yeni transferine kavuşuyor! Geliş saati...

Trabzonspor'un Levante'den yeni transferi Enis Bardhi'yi bugün gelecek. Futbolcunun geliş saati belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor yeni transferine kavuşuyor! Geliş saati...
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11 Ağustos 2022 12:01
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, yeni transferi Enis Bardhi'ye kavuşuyor. Bordo-mavililerin yeni transferinin Trabzon'a geliş saati belli oldu.

BARDHI, 14:30'TA TRABZON'DA OLACAK

İspanyol ekibi Levante'den kadroya katılacak olan 27 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak saat 14:30'da Trabzon'a iniş yapacak. Trabzonspor futbolcu ve kulübüyle daha önce anlaşma sağlamıştı.

TRABZONSPOR'A MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Kuzey Makedonyalı futbolcu ile sağlık kontrolleri sonrasında 3 yıllık bir sözleşme yapılması bekleniyor. Trabzonspor bu transfer için 3 milyon euro tutara yakın bir bedel ve bonuslar ödeyecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Abdullah Avcı'nın çok istediği isimlerden biri olan, asıl mevkisi 10 numara olmasının yanı sıra, sol kanatta ve orta sahada da forma giyebilen Enis Bardhi, geçtiğimiz sezon Levante'de çıktığı 32 maçta 3 gol, 3 asist üretmişti.





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