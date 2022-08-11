Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, yeni transferi Enis Bardhi'ye kavuşuyor. Bordo-mavililerin yeni transferinin Trabzon'a geliş saati belli oldu.
BARDHI, 14:30'TA TRABZON'DA OLACAK
İspanyol ekibi Levante'den kadroya katılacak olan 27 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak saat 14:30'da Trabzon'a iniş yapacak. Trabzonspor futbolcu ve kulübüyle daha önce anlaşma sağlamıştı.
TRABZONSPOR'A MALİYETİ NE KADAR OLACAK?
Kuzey Makedonyalı futbolcu ile sağlık kontrolleri sonrasında 3 yıllık bir sözleşme yapılması bekleniyor. Trabzonspor bu transfer için 3 milyon euro tutara yakın bir bedel ve bonuslar ödeyecek.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Abdullah Avcı'nın çok istediği isimlerden biri olan, asıl mevkisi 10 numara olmasının yanı sıra, sol kanatta ve orta sahada da forma giyebilen Enis Bardhi, geçtiğimiz sezon Levante'de çıktığı 32 maçta 3 gol, 3 asist üretmişti.
BARDHI, 14:30'TA TRABZON'DA OLACAK
İspanyol ekibi Levante'den kadroya katılacak olan 27 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak saat 14:30'da Trabzon'a iniş yapacak. Trabzonspor futbolcu ve kulübüyle daha önce anlaşma sağlamıştı.
TRABZONSPOR'A MALİYETİ NE KADAR OLACAK?
Kuzey Makedonyalı futbolcu ile sağlık kontrolleri sonrasında 3 yıllık bir sözleşme yapılması bekleniyor. Trabzonspor bu transfer için 3 milyon euro tutara yakın bir bedel ve bonuslar ödeyecek.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Abdullah Avcı'nın çok istediği isimlerden biri olan, asıl mevkisi 10 numara olmasının yanı sıra, sol kanatta ve orta sahada da forma giyebilen Enis Bardhi, geçtiğimiz sezon Levante'de çıktığı 32 maçta 3 gol, 3 asist üretmişti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ