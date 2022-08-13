BARTRA'NIN TRABZONSPOR'A MALİYETİ

TRANSFER İÇİN ÖZEL UÇAK

KUPA KOLEKSİYONCUSU

İspanyol stoper Marc Bartra ile büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor, son pürüzler giderildiği anda Sevilla'ya gönderdiği özel uçakla oyuncuyu imzaya getirecek.Real Betis kulübü ile bonservis bedeli için 4 milyon euroya anlaşan bordo-mavililer, 31 yaşındaki savunmacıya da bonuslarla birlikte 3 milyon euroya yakın bir rakam teklif etmişti.Oyuncunun menajeri ile görüşmeler, bonuslardaki 300 bin euroluk bir fark üzerinden devam ederken, bordo-mavili yönetim transferin bitmesi ihtimali üzerine Sevilla'ya özel uçak gönderdi. Anlaşma sağlandığı anda Bartra, uçağa binip sağlık kontrolü için hemen Trabzon'a getirilecek.Kariyerinde Barcelona, Borussia Dortmund ve Real Betis formaları giyen Marc Bartra, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İspanya La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 3 İspanya Kupası ve 1 Almanya Kupası kazandı.