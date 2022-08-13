İspanyol stoper Marc Bartra ile büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor, son pürüzler giderildiği anda Sevilla'ya gönderdiği özel uçakla oyuncuyu imzaya getirecek.
BARTRA'NIN TRABZONSPOR'A MALİYETİ
Real Betis kulübü ile bonservis bedeli için 4 milyon euroya anlaşan bordo-mavililer, 31 yaşındaki savunmacıya da bonuslarla birlikte 3 milyon euroya yakın bir rakam teklif etmişti.
TRANSFER İÇİN ÖZEL UÇAK
Oyuncunun menajeri ile görüşmeler, bonuslardaki 300 bin euroluk bir fark üzerinden devam ederken, bordo-mavili yönetim transferin bitmesi ihtimali üzerine Sevilla'ya özel uçak gönderdi. Anlaşma sağlandığı anda Bartra, uçağa binip sağlık kontrolü için hemen Trabzon'a getirilecek.
KUPA KOLEKSİYONCUSU
Kariyerinde Barcelona, Borussia Dortmund ve Real Betis formaları giyen Marc Bartra, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İspanya La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 3 İspanya Kupası ve 1 Almanya Kupası kazandı.
BARTRA'NIN TRABZONSPOR'A MALİYETİ
Real Betis kulübü ile bonservis bedeli için 4 milyon euroya anlaşan bordo-mavililer, 31 yaşındaki savunmacıya da bonuslarla birlikte 3 milyon euroya yakın bir rakam teklif etmişti.
TRANSFER İÇİN ÖZEL UÇAK
Oyuncunun menajeri ile görüşmeler, bonuslardaki 300 bin euroluk bir fark üzerinden devam ederken, bordo-mavili yönetim transferin bitmesi ihtimali üzerine Sevilla'ya özel uçak gönderdi. Anlaşma sağlandığı anda Bartra, uçağa binip sağlık kontrolü için hemen Trabzon'a getirilecek.
KUPA KOLEKSİYONCUSU
Kariyerinde Barcelona, Borussia Dortmund ve Real Betis formaları giyen Marc Bartra, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İspanya La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 3 İspanya Kupası ve 1 Almanya Kupası kazandı.
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