Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Trabzonspor , Fatih Karagümrük'e konuk oldu.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-3'lük skorla kazandı.Trabzonspor, 20. dakikada'nun golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük, 28. dakikada'un golüyle eşitliği yakaladı. 35. dakikada'nun attığı mükemmel golle bordo-mavililer yeniden üstünlüğü sağladı.Mücadelenin 45+8. dakikasında Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen, farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Danylo Sikan, Trabzonspor adına farkı üçe çıkaran golü kaydetti.



Fatih Karagümrük'te 90+1 ve 90+2. dakikalarda David Fofana üst üste bulduğu gollerle farkı bire indirdi.





Karşılaşma, bordo-mavililerin 4-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı.





TRABZONSPOR 3 MAÇ SONRA KAZANDI





Trabzonspor, ligde Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı, Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Bordo-mavililer, üç maçlık galibiyet hasretini Karagümrük karşısında sonlandırdı.





VAR SONRASI KARAR DEĞİŞMEDİ



Trendyol Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili ekip ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı.



45+3. dakikada ceza sahasında topu kontrol eden Paul Onuachu, rakibi Atakan Çankaya tarafından formasından çekilince hakem Mehmet Türkmen tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.



Pozisyon sonrası VAR uyarısıyla monitöre gelen hakem Türkmen, görüntüleri izledi. İncelemenin ardından sahaya dönen Türkmen, kararında bir değişiklik yapmadı ve penaltının geçerli olduğuna hükmetti.





Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük 3 puanda kaldı.



Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.











TRABZONSPOR AUGUSTO İLE ÖNE GEÇTİ





Trabzonspor 20. dakikada sağ kanatta topla buluşan Augusto, pasını Pina'ya aktardı ve ceza alanına doğru koşu yaptı. Pina, solundaki Augusto'ya pasını gönderdi ve Augusto, ceza alanı içi sağ çaprazından sol ayağıyla gelişine vurarak meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi.











KARAGÜMRÜK EŞİTLİĞİ YAKALADI





Fatih Karagümrük 28. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tiago Çukur yakın mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak, kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu.



PAUL ONUACHU'DAN ESTETİK BİR VURUŞ



Trabzonspor'da 35. dakikada sağ kanatta topla buluşan Pina sağ ayağıyla ortayı yaptı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Onuachu, sırtı kaleye dönük pozisyonda sağ ayağını havaya kaldırarak jeneriklik bir vuruş yaptı topu kaleci Grbic'in sağından ağlara gönderdi.



TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI



Trabzonspor'da 45+3. dakikada Ceza sahası içinde topu kontrol eden Onuachu, Atakan tarafından formasından çekilince hakem Mehmet Türkmen beyaz noktayı gösterdi.



ONUACHU PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ



Trabzonspor'da 45+8'de penaltıyı kullanan Onuachu sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu.



İlk yarı Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ GEÇERSİZ



Karagümrük'ün 48. dakikadaki atağında savunma arkasına sarkan Gray ceza sahası içi sağ çaprazından soluna pasını aktardı, kale sahasında bulunan Doh'un dokunduğu top ağlara gitti. Ancak pozisyonun tamamlanmasının ardından Gray için ofsayt bayrağı kaldırıldı.



GRBIC GOLE İZİN VERMEDİ



Trabzonspor'da 66.dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onuachu kaleci Grbic'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla vuruşunu yaptı, açıyı daraltan Grbic topu çıkararak golü önledi.



ONUACHU HAT - TRICK'E YAKLAŞTI



Trabzonspor'da 81.dakikada sol kanatta topla buluşan Arif Boşluk ortaladı, arka direkte bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunun ardından kaleci Grbic topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



SIKAN FARKI 3'E ÇIKARDI



Trabzonspor'da 88. dakikada sol kanatta topla buluşan Muçi ortayı yaptı. Penaltı noktası yakınında bulunan Savic, topu kafayla soluna çevirdi. O bölgede yer alan Folcarelli kale sahası ön çizgisi üzerinden sol çaprazından topu kafayla sağına çıkardı. Kaleci Grbic'i geçen topa kale sahasında kafayla dokunan Sikan, ağları havalandırdı.



FOFANA FARKI İKİYE İNDİRDİ



Karagümrük'te 90+1. dakikada savunma arkasına sarkan Fofana ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı ve top, kaleci Onana'nın solundan ağlara gitti.



FOFANA YİNE SAHNEYE ÇIKTI



Mücadelenin 90+2. dakikasında Arif Boşluk'un hatalı geri pası sonrası topu takip eden Fofana ceza sahashiçi sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve top, kaleci Onana'nın sağından ağlarla buluştu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



14. dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.



20. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan topla hareketlenen Augusto, ceza sahası içinde Pina ile yaptığı verkaçın ardından tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



28. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanından aldığı topla rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına giren Larsson, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Tiago Çukur'a gönderdi. Bu oyuncunun, yakın direğe şutunda top filelerle buluştu: 1-1.



35. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan Pina'nın etkili ortasına penaltı noktası civarından Onuachu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.



48. dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. Zubkov'un ortasında ceza sahası içinde Atakan Çankaya ile Onuachu arasında yaşanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen, Atakan'ın rakibinin formasından çektiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen kararını değiştirmedi.



45+8. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Onuachu, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



58. dakikada Larsson, sağdan hareketlenen Gray'i gördü. Ceza sahası sağından Gray'in penaltı noktasına pasında tekrar topla buluşan Larsson'un müsait durumda bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



65. dakikada Oulai'nin bekletmeden savunma arasına pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu'nun şutunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.



83. dakikada soldan Arif Boşluk'un ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.



88. dakikada Trabzonspor 4. golü buldu. Soldan Muçi'nin ortasında Savic, kafa pasıyla Jabol'ü gördü. Jabol'ün de kafa pasında Sikan meşin yuvarlağı altıpasta kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-4.



90+1. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasında sol çaprazda ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top ağlara gitti: 2-4.



90+2. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Arif Boşluk'un hatalı geri pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top filelerle buluştu: 3-4.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak



Mısırlı.com Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio (Dk. 46 Muhammed Kadıoğlu), Atakan Çankaya, Ugrekhelidze (Dk. 87 Ahmet Sivri), Balkovec, Johnson, Tresor Doh (Dk. 80 Berkay Özcan), Tiago Çukur, Larsson, Camacho (Dk. 46 Tarık Buğra Kalpaklı), Gray (Dk. 66 Fofana)



Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 90 Boran Başkan), Savic, Batagov, Arif Boşluk, Oulai, Jabol, Zubkov (Dk. 80 Visca), Augusto (Dk. 80 Muçi), Olaigbe (Dk. 64 Sikan), Onuachu (Dk. 90 Salih Malkoçoğlu)



Goller: Dk. 20 Augusto, Dk. 35 ve 45+8 (Penaltıdan) Onuachu, Dk. 88 Sikan (Trabzonspor), Dk. 28 Tiago Çukur, Dk. 90+1 ve 90+2 Fofana (Mısırlı.com Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 48 Atakan Çankaya, 45+8 Balkovec, Dk. 74 Johnson, Dk. 90+3 Muhammed Kadıoğlu (Mısırlı.com Fatih Karagümrük), Dk. 53 Savic (Trabzonspor)







