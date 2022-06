İRFAN CAN İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

AVCI TRANSFERE ONAY VERDİ

TARAFTARLARLA TARTIŞMIŞTI

Yeni sezonda Erce Kardeşler ile yola devam etmeyi düşünmeyen Trabzonspor, kadrosuna yerli bir kaleci takviyesi yapmayı düşünüyor. Bordo-mavili ekip, Göztepe'de oynayan İrfan Can Eğribayat'ı listesine ekledi.Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonuna doğru kadro dışı kalan ve kulübün en büyük hissedarı olacak Rasmus Ankersen'in de planları arasında yer almayan genç file bekçisi için Trabzonspor, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.Ankersen'in, 2025'e kadar kontratı bulunan İrfan Can için bonservis bedeli belirlemesi beklenirken, Abdullah Avcı'nın bu transferin gerçekleşmesi için olumlu rapor sunduğu ifade edildi.İzmir'de 30. haftada oynanan Alanyaspor maçı sonrası taraftarlarla tartışan ve ardından süresiz kadro dışı bırakılan İrfan Can da takımda kalmayı istemiyor. Ayrıca ayrılıkta Göztepe'nin küme düşmesi de başka bir etken olarak öne çıkıyor. Transfermarkt verilerine göre; İrfan Can'a 2 milyon Euro değer biçiliyor.