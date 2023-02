Trabzonspor kenetlendi; 'Türkiye için'

Trabzonspor'da futbolcular deprem felaketi sonrası ülkenin her zamankinden fazla morale ihtiyaç duyduğunu belirtip bu doğrultuda hazırlanmaya başladı.



Perşembe akşamı oynanan Trabzonspor-Basel maçı için 33 binden fazla bilet satılırken, hatıra biletlerle birlikte toplam hasılatın 7 milyon TL'yi aştığı öğrenildi. Bordo-Mavili kulüp, tüm geliri deprem bölgesine gönderecek. Öte yandan maç öncesi toplanan oyuncaklar da tırla afetzedelere yollandı. Trabzonspor, 27 Şubat'ta ise Almanya'da Fortuna Düsseldorf ile 50 bin taraftarın önünde destek maçına çıkacak.



Basel cephesi çok etkilendi



Basel maçında Akyazı'daki duygu dolu atmosfer, İsviçre ekibini de fazlasıyla etkiledi. Basel'in oyuncularından Wouter Burger, "Koreografi tüylerimi diken diken etti. Orada futboldan daha büyük bir şey için oynuyorduk. Bunu sahaya çıktığınız ilk andan itibaren hissedebiliyordunuz" dedi. Basel'in forveti Bradley Fink'in babası Thomas Fink ise, "Futbol sonuçta bir oyundur. Önemli olan dostluk ve kardeşlik içinde bir arada olmaktır. Trabzon'da çok farklı duygular yaşadık" ifadelerini kullandı.



Soyunma odasında kenetlendiler



11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrası Türkiye'de ilk maç Trabzon'da oynandı. Bordo-Mavililer, UEFA kararı doğrultusunda Konferans Ligi'nde Basel'le karşılaşırken, Akyazı'daki mücadelede tarihi anlar yaşandı. Kulüp başkanlarının omuz omuza maçı izlemesi, tüm takım taraftarlarının tribünde olması, Vira grubunun yaptığı duygu dolu koreografi ve daha fazlası... Trabzonspor, 1-0'lık galibiyetle bir parça da olsa yüzümüzü güldürürken, stattaki atmosferden futbolcular da çok etkilendi. Larsen'in golü sonrası sahada Türk Bayrağı açan oyuncular, galibiyetin ardından soyunma odasında adeta kenetlendi.



'Her şeyimizi vereceğiz'



Özellikle Avrupa arenasındaki başarının önemine dikkat çeken BordoMavili isimlerin, "Konferans Ligi'nde bu kupayı alabilmek artık çok daha önemli. Sonuna kadar gideceğiz, her şeyimizi ortaya koyacağız. Tüm Türkiye için devam edeceğiz, milyonlar için oynayacağız" dediği öğrenildi.



İşte rakipler



Avrupa Ligi'nde grubu 3. sırada bitirip Konferans Ligi'ne kalan Trabzonspor, 1-0'lık Basel galibiyeti sonrası İsviçre deplasmanında berabere dahi kalsa son 16 takım arasına adını yazdıracak. Başakşehir ve Sivasspor'un yanı sıra West Ham, Villarreal, Nice, AZ Alkmaar, Djurgarden ile Slovan Bratislava gruplarını lider bitirmişti. Bu 8 takımla birlikte Play-Off turunu geçen 8 ekip kura çekimine katılacak. Son 16 turunda Trabzonspor gibi Fiorentina, Karabağ, Lazio, AEK Larnaca, Partizan ve Ludogorets ilk maçlarını kazandı. Bodo ile Lech Poznan berabere kaldı.





