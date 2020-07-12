Trabzonspor ile Denizlispor, 40. randevuda

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek.

Haber; AA
Trabzonspor ile Denizlispor, 40. randevuda
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12 Temmuz 2020 14:05
Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, 13 Temmuz Pazartesi günü Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

- Denizli'deki maçlar

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.

Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.



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