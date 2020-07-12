Trabzonspor ile Denizlispor, 40. randevuda

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, 13 Temmuz Pazartesi günü Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek.



Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.



- Denizli'deki maçlar



Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.



Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.



