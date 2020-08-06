Trabzonspor için Sakıb Aytaç iddiası

Yeni Malatyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Sakıb Aytaç ile Trabzonspor'un ilgilendiği öne sürüldü. Daha önce ciddi bir sakatlık geçirmesine rağmen toparlanan ve bu sezon 22 lig maçına çıkan başarılı sol bek, daha önce Kayserispor ve Antalyaspor gibi kulüplerde oynadı.



28 yaşındaki Sakıb konusunda henüz kulübün bir girişiminin olmadığı, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildiği belirtildi. Bilindiği üzere Fırtına'da sol bek Novak'ın sözleşmesi sona ermişti.



