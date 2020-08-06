Trabzonspor için Sakıb Aytaç iddiası

Yeni Malatyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan 28 yaşındaki savunma oyuncusu Sakıb Aytaç ile Trabzonspor'un ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Akşam
Trabzonspor için Sakıb Aytaç iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2020 11:33
Yeni Malatyaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Sakıb Aytaç ile Trabzonspor'un ilgilendiği öne sürüldü. Daha önce ciddi bir sakatlık geçirmesine rağmen toparlanan ve bu sezon 22 lig maçına çıkan başarılı sol bek, daha önce Kayserispor ve Antalyaspor gibi kulüplerde oynadı.

28 yaşındaki Sakıb konusunda henüz kulübün bir girişiminin olmadığı, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildiği belirtildi. Bilindiği üzere Fırtına'da sol bek Novak'ın sözleşmesi sona ermişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için