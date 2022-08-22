Trabzonspor için 345 milyonluk hafta

'Fırtına' iki maçta ters eser oldu. Önce Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Kopenhag karşısında deplasmanda alınan 2-1'lik yenilgi ardından ligde Antalyaspor önündeki 5-2'lik farklı mağlubiyet.



Oyun anlamında bakıldığında Abdullah Avcı'nın deyimi ile Trabzonspor bu skorları hak etmedi. Özellikle de Antalya deplasmanında 'ava giderken avlanan' bir takım görüntüsü vardı. Bu iki maç son şampiyon üzerinde olumsuz bir baskı oluştururken önündeki iki maç çok ama çok kritik hâle geldi.



İKİ MAÇ DA İÇERİDE



Antalya şokunu üzerinden atmaya çalışan bordo mavililer çarşamba günü sahasında Kopenhag ile 2-1'in rövanşına çıkacak. Ki bu maçın kazanılması ve tur atılması Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması anlamına geliyor. Onun da maddi karşılığı şimdilik 19 milyon avro. Bu dev gelir kulüp için çok büyük önem arz ediyor. Devamında ligde pazar günü yine iç sahada Galatasaray sınavı var. Bu maçtan da olası bir mağlubiyet tartışılmayan ve sağlam kredisi olan Abdullah Avcı'yı tartışılır duruma getirebilir.



AYARLAR BOZULDU



Abdullah Avcı göreve geldiğinde ilk yaptığı iş savunma problemine çözüm bulmaktı. Ki bunu da başarıyla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon 36 golle en az gol yiyen takım konumunda olan bordo mavililer, ligde sezonun ilk iki maçında gol yemeyip önemli bir başarı elde etse de Antalyaspor karşısında bu durum tersine döndü! Kalesinde tam 5 gol gören Fırtına, Abdullah Avcı döneminde ilk defa bir karşılaşmadan bu kadar farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.



