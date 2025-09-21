Trabzonspor, galibiyete hasret

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
20:00
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
20:00
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
17:00
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
14:00
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
16:00
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
16:00
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankara Keçiörengücü
16:00
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
16:00
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
15:30
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
15:30
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
15:00
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
17:45
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-0
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
16:00
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
22:00
21 Eylül
Malaga-Cadiz
19:30
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
19:30
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
17:15
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
0-018'
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
20:30
21 Eylül
Pescara-Empoli
18:15
21 Eylül
Carrarese-Avellino
16:00
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
16:00
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
19:00
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
18:00
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
18:00
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
23:30
21 Eylül
Internacional-Gremio
23:30
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
23:30
21 Eylül
Mirassol-Juventude
22:00
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
18:00
21 Eylül
Lyn-Sogndal
18:00
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
18:00
21 Eylül
Viking-Molde
20:15
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
18:00
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
17:00
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
18:00
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
15:30
21 Eylül
AGF-Broendby IF
19:00
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
17:00
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
0-118'
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
19:00
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
19:00
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
19:00
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
19:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
19:30
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
19:30
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
18:15
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
16:00
21 Eylül
Inter-Sassuolo
21:45
21 Eylül
Fiorentina-Como
19:00
21 Eylül
Cremonese-Parma
16:00
21 Eylül
Torino-Atalanta
16:00
21 Eylül
Lazio-Roma
0-187'
21 Eylül
Barcelona-Getafe
22:00
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
17:15
21 Eylül
AS Monaco-Metz
18:15
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
0-018'
21 Eylül
Arsenal-M.City
18:30
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
16:00
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
16:00
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
20:30
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
18:30
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
16:30
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
19:00
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
16:00
21 Eylül
Le Havre-Lorient
18:15
21 Eylül
Marsilya-PSG
21:45
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
17:00
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
15:30
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
17:00
21 Eylül
S. Moskova-Samara
0-144'
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
1-3
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
22:30
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
20:00
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
17:30
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
18:00
21 Eylül
LASK-BW Linz
15:30
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
20:15
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-2
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
19:30
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
17:00
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
0-1DA
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
2-245'
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
2-045'
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
0-0DA
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
17:45
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
15:30
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
15:30
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

Trabzonspor, galibiyete hasret

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

calendar 21 Eylül 2025 14:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor, galibiyete hasret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Maçın özellikle ikinci yarısında oyunun hakimiyetini elinde bulunduran bordo-mavili takım sonuca gitmekte başarılı olamadı.

Trabzonspor, Nisan 2022'de Fatih Karagümrük karşısında kaydettiği 30 şutun ardından en fazla şut çektiği Süper Lig maçını Gaziantep FK karşısında oynadı ve toplamda 27 kez rakip kaleyi yokladı. Ancak bu üstünlük skor tabelasına yansımadı. Bordo-mavililer, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada sadece 5 gol üretebildi ve 2016-17 sezonundan (3) bu yana aynı aşamalardaki en düşük sayısında kaldı. Gaziantep FK ise Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı 7'nci maçta ilk kez puan almayı başardı.

ONANA'DAN İLK MAÇINDA ASİST


Trabzonspor'un yeni transferi kaleci Andre Onana, Gaziantep FK karşılaşmasında yaptığı asistle dikkatleri üzerine çekti. Onuachu'nun 70'inci dakikada kaydettiği beraberlik golünde asisti yapan isim kaleci Andre Onana oldu. Onana, bu istatistiğiyle Nisan 2017'den bu yana ilk kez bir lig maçında gol pası verdi. Ajax forması giydiği dönemde AZ Alkmaar karşısında yaptığı asistin ardından, yaklaşık 8 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir kez daha takım arkadaşını golle buluşturdu. Onana'nın bu performansı bordo-mavili taraftarlar arasında da büyük yankı uyandırırken, deneyimli kalecinin hücumdaki katkısı sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı.

TEKKE: DAHA İYİ OYNAMAK ZORUNDAYIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonrası yaptığı değerlendirmede ortaya konan oyundan memnun olmadığını söyledi. Son 6 ayın en kötü performanslarından birinin sergilendiğini belirten Tekke, takımın çalışılmış plana sadık kalmadığını ve bunun sonucunda kaos yaşandığını ifade etti. Oyuncu performanslarının beklentinin çok altında olduğunu vurgulayan Tekke, "Bu oyun taraftarı stada çekmez. Biz daha iyi oynamak zorundayız, çünkü biz Trabzonspor'uz" dedi.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Gaziantep FK beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Hüsran

Sonnokta: Fırtına kayıp

Taka: Onana'dan Onuachu'ya 1 puanlık pas

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.