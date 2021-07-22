Trabzonspor'dan sol bek için bir hamle daha: Umut Meraş

İsmail Köybaşı'nı transfer eden Trabzonspor, Umut Meraş'ı da kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan sol bek için bir hamle daha: Umut Meraş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2021 08:36
Cengiz Umut Meraş
Cengiz Umut Meraş
Bursaspor
İsmail Köybaşı'nı renklerine bağlayan Trabzonspor, sol bekte alternatifi çoğaltmak için menajer değişikliğine giden Umut Meraş ile de yeniden görüşmelere başladı.

"TEKLİFİNİZ GEÇERLİYSE GÖRÜŞELİM"

Oyuncunun eski temsilcisi Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmazken, yeni menajer Trabzonspor yönetimine, "Teklifiniz geçerliyse görüşelim" dedi.

Bordo-Mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile konuştuktan sonra yeni görüşme talebini kabul etti. 25 yaşındaki sol bekin bonservisini elinde bulunduran Fransa 2. Lig ekibi La Havre de istediği rakamlarda bir miktar geri adım attı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.