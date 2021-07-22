Trabzonspor'dan sol bek için bir hamle daha: Umut Meraş

İsmail Köybaşı'nı renklerine bağlayan Trabzonspor, sol bekte alternatifi çoğaltmak için menajer değişikliğine giden Umut Meraş ile de yeniden görüşmelere başladı.



"TEKLİFİNİZ GEÇERLİYSE GÖRÜŞELİM"



Oyuncunun eski temsilcisi Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmazken, yeni menajer Trabzonspor yönetimine, "Teklifiniz geçerliyse görüşelim" dedi.



Bordo-Mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile konuştuktan sonra yeni görüşme talebini kabul etti. 25 yaşındaki sol bekin bonservisini elinde bulunduran Fransa 2. Lig ekibi La Havre de istediği rakamlarda bir miktar geri adım attı.



