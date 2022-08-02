Trabzonspor'dan Hamsik açıklaması

Trabzonspor, tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan Hamsik açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2022 21:03
Trabzonspor Kulübünden, futbolcu Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Turkcell Süper Kupa maçı sonrası sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ