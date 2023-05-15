Trabzonspor'dan flaş Pelkas hamlesi

Trabzonspor'da yeni gündem, Yusuf Yazıcı'nın yerine gelecek olan Fenerbahçeli Dimitris Pelkas.
Yunan oyuncunun sözleşmesi 2023 Haziran'ında sona ererken, yine aynı tarihlerde de Yusuf Yazıcı'ya veda edilecek.
Yusuf Yazıcı'nın bir türlü beklenen performansı gösterememesi, Trabzonspor'u yeni arayışlara itti. Önümüzdeki yaz Yusuf ile yolları ayırmayı planlayan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Dimitris Pelkas ile resmen temaslara başladı.
Sürpriz transferi İngiliz basını duyururken, Dimitris Pelkas'ın da Türkiye'de kalmaya sıcak baktığına dikkat çekildi.
Önümüzdeki yaz Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Dimitris Pelkas, Hull City'ye ya da İngiltere'ye dönmeye sıcak bakmıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin de net olarak gözden çıkardığı Yunan yıldız, an itibarıyla Trabzonspor ile görüşmeler yapıyor ve iki tarafın daha şimdiden temel şartlarda anlaştığı ifade ediliyor.
Güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan ve Hull City forması ile bu sezon 26 maça çıkan Pelkas, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Yunan oyuncunun sözleşmesi 2023 Haziran'ında sona ererken, yine aynı tarihlerde de Yusuf Yazıcı'ya veda edilecek.
Yusuf Yazıcı'nın bir türlü beklenen performansı gösterememesi, Trabzonspor'u yeni arayışlara itti. Önümüzdeki yaz Yusuf ile yolları ayırmayı planlayan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Dimitris Pelkas ile resmen temaslara başladı.
Sürpriz transferi İngiliz basını duyururken, Dimitris Pelkas'ın da Türkiye'de kalmaya sıcak baktığına dikkat çekildi.
Önümüzdeki yaz Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Dimitris Pelkas, Hull City'ye ya da İngiltere'ye dönmeye sıcak bakmıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin de net olarak gözden çıkardığı Yunan yıldız, an itibarıyla Trabzonspor ile görüşmeler yapıyor ve iki tarafın daha şimdiden temel şartlarda anlaştığı ifade ediliyor.
Güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan ve Hull City forması ile bu sezon 26 maça çıkan Pelkas, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.