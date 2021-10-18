Trabzonspor'dan Bruno Peres ve Nwakeme açıklaması

Trabzonspor Kulübü'nden Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme için açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Bruno Peres ve Nwakeme açıklaması
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18 Ekim 2021 13:48
Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Trabzonspor doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres'in çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme'nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır."


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