Trabzonspor'da 4 yıllık Nwakaeme dönemi sona ererken, sol kanada tartışılmayacak bir oyuncu aranıyor.Listenin ilk sıralarında Mahmud Trezeguet var. Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Premier Lig'e giden ve Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir formasını terletmişti. Skor gücüyle fark yaratan 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yoğun mesai harcıyor.Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Trezeguet'nin menajeri Christian Emile ile masaya oturulmuştu. Son iki günde yapılan görüşmelerde çok önemli mesafe kat edildi. Tavan ücret politikasını uygulayan ve 1.5 milyon euro garanti maaş teklif eden Fırtına, bonuslarla rakamı 2 milyon euro'ya yükseltti. Menajer Emile, Mısırlı yıldız ile görüşmek üzere Türkiye'den ayrıldı ve bu hafta yine gelecek. Yönetim Aston Villa ile yeniden görüşmelere başladı. İngilizler, "Önce oyuncuyla anlaşın" mesajını göndermişti.Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, aslında tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.Fırtına'nın ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden memnun kalan Trezeguet'nin bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, bu hafta transferin sonuçlanması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019'da 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olmuştu.Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı. Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 kez fileleri sarsıp, 18 de asistle şov yapmıştı.