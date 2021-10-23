Trabzonspor'da sakatlık kabusu büyüyor

Trabzonspor'un Göztepe deplasmanında sakatlar kervanına katılan isimlerin sayısı arttı.
Bordo-mavililerde Yusuf Sarı devre arasında yaşadığı problemin ardından oyundan alınarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, karşılaşmanın 2. yarısında Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi.
Öte yandan başında açılma olan Vitor Hugo da karşılaşmayı bandajla tamamladı.
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almadı.
Bordo-mavililerde Yusuf Sarı devre arasında yaşadığı problemin ardından oyundan alınarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, karşılaşmanın 2. yarısında Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi.
Öte yandan başında açılma olan Vitor Hugo da karşılaşmayı bandajla tamamladı.
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almadı.