Trabzonspor'da sakatlık kabusu büyüyor

Göztepe deplasmanına 3 eksikle çıkan Trabzonspor'da 3 sakatlık daha yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sakatlık kabusu büyüyor
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23 Ekim 2021 20:58
Trabzonspor'un Göztepe deplasmanında sakatlar kervanına katılan isimlerin sayısı arttı.

Bordo-mavililerde Yusuf Sarı devre arasında yaşadığı problemin ardından oyundan alınarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, karşılaşmanın 2. yarısında Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi.

Öte yandan başında açılma olan Vitor Hugo da karşılaşmayı bandajla tamamladı.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almadı.




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