Trabzonspor'da Marcelo Saracchi görüşmesi

Trabzonspor, Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Marcelo Saracchi için görüşme yaptı.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da Marcelo Saracchi görüşmesi
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31 Mayıs 2021 09:42
Marcelo Saracchi
Marcelo Saracchi
Galatasaray
Gervinho ve Bruno Peres'in ardından sol bek ile forvet transferlerine öncelik veren Trabzonspor'da, çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın soluna nokta atışı bir takviye isterken, yoğunlaşılan isimler Birger Meling ve Umut Meraş. Ancak kulüpleriyle yapılan pazarlıklarda henüz önemli mesafe kat edilmiş değil. Alternatif oyuncular üzerinde de durmaya başlayan Fırtına'da, gündeme gelen son aday; Marcelo Saracchi.

Galatasaray ile 1.5 senelik kiralık sözleşmesi biten Uruguaylı yıldız, Leipzig'e dönecek. Bordo-Mavililer, 2023'e kadar Alman kulübüyle sözleşmesi bulunan Saracchi'yi kiralamak için nabız yokladı ancak beklemeyen bir cevap alındı. Bundesliga ekibi, "Satmayı düşünüyoruz. Fiyatı 6 milyon Euro" yanıtını verirken, Trabzonspor beklemeye geçti.

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