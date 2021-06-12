Trabzonspor'da hedef Umut Meraş!

Trabzonspor, 8+6 yabancı kuralı nedeniyle transfer planlamasında mecburi değişiklik yapacak. En ihtiyaç bölgelerin başında gelen sol bek için gözler Umut Meraş'a çevirdi.

Haber; Milliyet
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Trabzonspor'da hedef Umut Meraş!
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12 Haziran 2021 12:34
Cengiz Umut Meraş
Cengiz Umut Meraş
Bursaspor
Kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunan ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Koita'yı da renklerine bağlamaya hazırlanan Trabzonspor, 8+6 yabancı kuralı nedeniyle transfer planlamasında mecburi değişiklik yapacak.

Edgar Ie, Hugo, Peres, Flavio, Bakasetas, Trondsen, Diabate, Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Ekuban ve Djaniny olmak üzere kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduran bordo-mavililer, transfer çalışmalarında vites düşürdü. Öncelikli olarak bir sol bek ile bir santrfor transferi daha yapmayı planlayan, ardından da stoper ve kanat planlayan Karadeniz ekibi, sorunlu olarak yerliye dönecek.
Kadroda düşünülmeyen ve kendisinden kulüp bulması istenen Diabate'nin yanı sıra, yine teknik heyetin kadroda düşünmediği Flavio'nun kiralık ya da bonservisleriyle gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca bu süreçte forvet oyuncuları Ekuban ve Djaniny'ye de teklif gelirse değerlendirilmeye alınacak.

En ihtiyaç bölgelerin başında gelen sol bek için de gözler Umut Meraş'a çevirdi. Fransız kulübü Le Havre'nin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu transferde de yol alamayan bordo-mavililer, girişimlere devam ediyor.

 


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