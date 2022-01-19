Trabzonspor'da gözler Cornelius'ta

Süper Lig'de Aleksandar Pesic'in ardından gol krallığında ikinci sırada yer alan Andreas Cornelius, Trabzonspor'un Giresunspor maçındaki en önemli kozlarından olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gözler Cornelius'ta
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19 Ocak 2022 11:15
Attığı 10 golle Süper Lig 'de Karagümrük'ten Aleksandar Pesic'in (12) ardından en skorer isim olan Andreas Cornelius, Giresunspor karşısında da bordo-mavili takımın en önemli kozlarından olacak.

Son 6 haftanın 4'ünde fileleri bulan ve 5 gol atan Danimarkalı forvetin skor ürettiği maçlarda Trabzonspor, 3 galibiyet aldı. Sivas deplasmanını boş geçen Cornelius, Akyazı'da taraftar önünde gollerine kaldığı yerden devam etmek için mücadele edecek. Yıldız oyuncu atacağı gol veya gollerle şampiyonluk yarışında bir maçın daha kayıpsız geçilmesine katkıda bulunmak için mücadele edecek.

Cornelius iç saha maçlarında 5 kez fileleri havalandırırken 1 asist yaptı 1 de penaltı kazandırdı.

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