Trabzonspor'da gözler Cornelius'ta

Attığı 10 golle Süper Lig 'de Karagümrük'ten Aleksandar Pesic'in (12) ardından en skorer isim olan Andreas Cornelius, Giresunspor karşısında da bordo-mavili takımın en önemli kozlarından olacak.



Son 6 haftanın 4'ünde fileleri bulan ve 5 gol atan Danimarkalı forvetin skor ürettiği maçlarda Trabzonspor, 3 galibiyet aldı. Sivas deplasmanını boş geçen Cornelius, Akyazı'da taraftar önünde gollerine kaldığı yerden devam etmek için mücadele edecek. Yıldız oyuncu atacağı gol veya gollerle şampiyonluk yarışında bir maçın daha kayıpsız geçilmesine katkıda bulunmak için mücadele edecek.



Cornelius iç saha maçlarında 5 kez fileleri havalandırırken 1 asist yaptı 1 de penaltı kazandırdı.





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