Trabzonspor'da G.Saray mesaisi başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Antrenmanda diğer oyuncular, teknik ısınmanın ardından 5'e 2 gerçekleştirdi.
Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, 3 Şubat Cuma günü yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Antrenmanda diğer oyuncular, teknik ısınmanın ardından 5'e 2 gerçekleştirdi.
Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, 3 Şubat Cuma günü yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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