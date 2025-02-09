Trabzonspor'da Eyüpspor maçı öncesi 3 eksik

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.



Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Ligde deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor.



Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek, Draguş'un da sakatlığı sürüyor.



