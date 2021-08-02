Trabzonspor'da Caleb Ekuban krizi

Trabzonspor'da takımdan ayrılmak isteyen Caleb Ekuban, Molde maçı öncesi idmana çıkmadı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Caleb Ekuban krizi
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02 Ağustos 2021 22:24
Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da Caleb Ekuban krizi devam ediyor.

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban son yapılan antrenmana sakat olduğunu belirterek katılmadı.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre, bordo-mavili futbolcunun isminin Molde maçı kadrosuna eklenmesine rağmen ayrılma talebini yinelediği öğrenildi.

Öte yandan İtalyan basını, 27 yaşındaki hücum oyuncusunun önümüzdeki hafta İtalya'ya giderek Genoa için sağlık kontrolünden geçeceğini iddia etti.


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