Trabzonspor'da ayrılık!

Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ayrılık!
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15 Ağustos 2022 16:52
Trabzonspor'da İsmail Köybaşı ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavililer, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."

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