Ahmet Ağaoğlu'nun ticari zekâsı ve Trabzonspor'a kısa süredeki ekonomik dokunuşları çok olumlu sonuçlar verdi.



Transfer edip imza attırdığı oyunculara binlerce forma satarak az da olsa bir kısmını geri almasını bilen bordo mavililerin patronu yeni sezon planlamasında farklı bir tarzıyla devrede. Bu defa top kariyeri tartışılmaz olan, planlamaya ve kurumsal yapıya büyük önem veren teknik direktör Abdullah Avcı'da olacak.



Hoca'nın istediği kadro planlaması gerçekleştirilecek.



TOK ALICI TAKTİĞİ



Avcı da az çok bu konuda sinyaller verirken Kamil Ahmet ve Hosseini konusunda 'tok alıcı' gibi davranıp tercihinin sebebini ortaya koydu. İki isme de 'kulüp bulursanız gidin ancak kalırsanız da bizim şartlara göre' mesajı verildi. Bu konuda Avcı, ekibinin önerdiği ve kendisinin de onay verdiği isimlerin transferine göre yönetimi hareketlendirecek. Öte yandan bordo mavililerin geçen sezon başında Fluminense'den bir yıllığına kiraladığı sol bek Marlon dün takıma veda etti.



AVCI DEVREDE



Bordo mavililerde bir sezon daha mukavelesi bulunan ve ligin ikinci yarısında kafası karışık olan Anthony Nwakaeme ile Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz günlerde özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Hoca'nın yeni sezonla ilgili Nijeryalı oyuncudan beklentilerini anlattığı ve bu konuda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.



