Trabzonspor'da Adana Demirspor maçına büyük ilgi

Süper Lig'de en yakın rakibine 10 puan fark atan lider Trabzonspor'da, yönetimin ve teknik heyetin taraftara çağrısına yanıt gecikmedi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, önceki gün kulüp tarafından hazırlanan videoda, 'Gelin birlikte horona duralım' sözleriyle taraftara seslenmişti.Avcı, "Bizim bir oyun planımız var. Sadece takım değil, taraftar da bunun bir parçası. Nasıl horonda aynı anda vurulur ayaklar yere? Biz de öyle birlikte savunma yapacağız. Nasıl kalkar aynı anda eller havaya. Aynı anda öyle hep birlikte hücum yapacağız. Sahaya çıkıp taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Maçlardan sonra hep birlikte horon oynayacağız. Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, gelin hep birlikte horona duralım" ifadelerini kullanmıştı.Taraftarlar da tribünlerde boş yer bırakmamak için gişelere akın etti. Bordo-mavili futbolseverler biletlerin satışa çıktığı ilk günden itibaren 30 binin üzerinde bilet alırken, maç gününe kadar biletlerin tamamının satılması bekleniyor.