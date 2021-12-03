Trabzonspor'da Adana Demirspor maçına büyük ilgi

Trabzonspor'da yönetim ve teknik heyetin çağrısı yanıt buldu. Bordo-mavili taraftarlar cumartesi günkü mücadelenin biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Trabzonspor'da Adana Demirspor maçına büyük ilgi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2021 07:58
Süper Lig'de en yakın rakibine 10 puan fark atan lider Trabzonspor'da, yönetimin ve teknik heyetin taraftara çağrısına yanıt gecikmedi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, önceki gün kulüp tarafından hazırlanan videoda, 'Gelin birlikte horona duralım' sözleriyle taraftara seslenmişti.

Avcı, "Bizim bir oyun planımız var. Sadece takım değil, taraftar da bunun bir parçası. Nasıl horonda aynı anda vurulur ayaklar yere? Biz de öyle birlikte savunma yapacağız. Nasıl kalkar aynı anda eller havaya. Aynı anda öyle hep birlikte hücum yapacağız. Sahaya çıkıp taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Maçlardan sonra hep birlikte horon oynayacağız. Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, gelin hep birlikte horona duralım" ifadelerini kullanmıştı.

Taraftarlar da tribünlerde boş yer bırakmamak için gişelere akın etti. Bordo-mavili futbolseverler biletlerin satışa çıktığı ilk günden itibaren 30 binin üzerinde bilet alırken, maç gününe kadar biletlerin tamamının satılması bekleniyor. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.